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Mısır Ortodoks Kilisesi'nden Kudüs açıklaması

Mısır Ortodoks Kilisesi, Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının bölge ve dünya istikrarını olumsuz etkileyeceği uyarısı yaptı.

AA | 06.12.2017 - 13:38..
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Kilise tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası ve yerel basında yer alan ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planından endişe duymaktayız. Uluslararası sözleşmelere ve BM'nin Kudüs ile ilgili kararlarına aykırı olan söz konusu planın uygulamaya konulması, bölge ve dünya istikrarını olumsuz etkileyecek tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır." ifadelerine yer verildi.

KARARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.

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