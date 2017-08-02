Adana'da helikopterle yapılan denetimler sonucu mısır tarlasının ortasına ekili halde bin 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
HELİKOPTERLE İNCELEME YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Hint keneviri ekimine karşı kent genelindeki tarım arazileri üzerinde helikopterle incelemede bulundu.
HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLDİ
İncelemelerde, merkez Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi'ndeki mısır tarlasının ortasında Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Mısır tarlasına ekilen kenevir helikopterle tespit edildi- İZLE
90 HİNT KENEVİRİ SÖKTÜ
Uzunluğu iki metreyi bulan mısırların arasında yönlerini bulamayan polis, helikopterdeki ekiplerin telsizle yönlendirmesiyle Hint kenevirinin ekildiği alana ulaşabildi.
Ekipler, buradaki bin 90 kök Hint kenevirini söktü. Gözaltına alınan tarla sahibi, durumdan haberinin olmadığını iddia etti.