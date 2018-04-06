taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.948
USD
4,0399
EURO
4,9597
ALTIN
173,22
PETR
68,4900

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 03:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Trump ile 3 gün önce telefon görüşmesi yapan darbeci Sisi, sadece Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik edilmekle kalmamış. Mısır'da yapılan bir konsferansta Türk dizilerinin toplum için tehdit olduğu söylenirken, önemli bir özel televizyon kanalı da dizilerin kaldırılması için emir aldığını açıkladı.

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

"TÜRK DİZİLERİ İÇİN DOĞRUDAN EMİR ALDIK"

Ortadoğu'daki en büyük özel TV ağlarından biri olan MBC, gelen tepkiler üzerine, pazartesi günü "Türkiye ile Arap ülkeleri arasında artan gerilimin ardından Türk dizilerini yayınlamayı durdurması yönünde doğrudan emir aldığını" açıkladı.

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

"TOPLUMA GERÇEK BİR TEHDİT"

"Türk dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor. Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça'nın zarar görmesinin sebebi budur" iddiasında bulunan Rektör Yardımcısı, diğer yandan El Ezher Tercüme Merkezi'nde artık yeni bir fikri tatbik edeceklerini söyledi.

İNGİLİZ GAZETESİ DOĞRULADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD Meksika sınırına 4 bine yakın asker gönderecek
Meksika sınırına asker konuşlandırmaya karar veren ABD Başkanı Trump, sayıyı da açıkladı. Tahmini olarak konuşan Trump, 2 bin ila 4 bin arasında olacağını söyledi.
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı
Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Carles Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararı verdi. Yerine getirilmesi gereken 5 maddenin arasında Almanya'yı terk etmemesi de bulunuyor.
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak
NATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.
Nijerya'da çatışma çıktı: 2'si asker 23 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeybatısında askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 23 kişi öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA'da gecenin sonuçları

8
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

34
Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

7
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

5
Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

1
Su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu

Su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu

0
Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM