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Mısır ve Kuveyt'ten ABD'ye tepki

Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkeler ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini desteklerken, Mısır ve Kuveyt tepki gösterdi.

AA | 09.05.2018 - 06:08..
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Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan geri çekilmesinin ardından Kuveyt ve Mısır, alınan karara karşı olduklarını belirtti. İki ülke temsilcileri de anlaşmanın bölgede güven sağladığını vurgularken, boşlukta çatışmaların çıkmamasını ümit ettiler.

MISIR: "SİLAHLI ÇEKİŞMEMEYE YOL AÇMAMASINI UMUT EDİYORUZ"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan resmi olarak çekilmesi kararının, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek herhangi bir silahlı çekişmeye yol açmamasını ümit ediyoruz." denildi.

Açıklamada, İran'a da "nükleer silahsızlanma taahhütlerini yerine getirmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA), anlaşmayla elde ettiği haklarına riayet etmesi" çağrısı yapıldı.

Mısır ve Kuveyt'ten ABD'ye tepki

KUVEYT: "ANLAŞMA GÜVENLİK VE İSTİKRARDAN YANAYDI"

Kuveyt  Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah da yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Kuveyt, başından itibaren bölgede güvenlik ve istikrara katkı sağlayan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın varlığı, yokluğundan daha iyidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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