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Mısır ve Suudi Arabistan'dan İdlib buluşması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile İdlib meselesini görüştü.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:40..
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr'le İdlib meselesini görüştüğü ve ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Mısır ve Suudi Arabistan'dan İdlib buluşması

MISIR İLE SUUDİ ARABİSTAN BİR ARADA

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin, 150. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Cubeyr'le bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Mısır ve Suudi Arabistan'dan İdlib buluşması

MÜZAKERELERİN HIZLANDIRILMASI

Ayrıca açıklamada, görüşmede bakanların Birleşmiş Milletler gözetiminde ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılması ve anayasa komitesinin bir an önce oluşturulması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

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