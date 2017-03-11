Mısır’a kargoyla silah parçaları yollayan şahıs yakalandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasının 2 ayrı şubesinden Mısır'a çeşitli silahlara ait parça yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Çalışma kapsamında Küçükçekmece ve Fatih’te şubesi bulunan aynı kargo firmasından silah parçaları göndermeye çalışan şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Mısır uyruklu K.H.A.(42) isimli şüpheli gözaltına alınırken, göndermeye çalıştığı koliler ele geçirildi. Ele geçirilen kolilerde, ahşap kabza, nişangah, tetik tertibatı, tabanca horozu, emniyet kilidi ve şarjör gibi toplam 5 bin 444 silah parçası çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.H.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, ele geçirilen ekipmanlar ise sergilendi.