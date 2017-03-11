taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Mısır’a kargoyla silah parçaları yollayan şahıs yakalandı

İstanbul Küçükçekmece ve Fatih’te bulunan iki kargo şubesinden Mısır’a çeşitli silahlara ait parça göndermeye çalışıyordu..

11.03.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasının 2 ayrı şubesinden Mısır'a çeşitli silahlara ait parça yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mısır’a kargoyla silah parçaları yollayan şahıs yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışma kapsamında Küçükçekmece ve Fatih’te şubesi bulunan aynı kargo firmasından silah parçaları göndermeye çalışan şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Mısır uyruklu K.H.A.(42) isimli şüpheli gözaltına alınırken, göndermeye çalıştığı koliler ele geçirildi. Ele geçirilen kolilerde, ahşap kabza, nişangah, tetik tertibatı, tabanca horozu, emniyet kilidi ve şarjör gibi toplam 5 bin 444 silah parçası çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.H.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, ele geçirilen ekipmanlar ise sergilendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

123
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

308
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

507
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

357
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

293
Cumhuriyet'in referandum anketi

Cumhuriyet'in referandum anketi

317
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM