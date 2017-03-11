Mısır’a kargoyla silah parçaları yollayan şahıs yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazeteci olduğu dönemde Fetullah Gülen hakkında yaptığı haber nedeniyle tehdit edildiğini söyledi.

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Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Eskişehir'e bir gece kulübünde sahne almak için gelen Emrah Karaduman, otel girişinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklandı.