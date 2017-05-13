taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Minya eyaletindeki yeraltı mezarlığında arkeologlar, bozulmamış 17 adet mumyalanmış beden bulundu.

13.05.2017 - 23:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Kahire Üniversitesi Profesörü Salah al-Kholi ise konuya ilişkin, "Birçok mumyanın bulunduğu yeraltı mezarlarını tespit ettik" dedi.

Öte yandan Kahire Üniversitesi kazı başkanlığı görevini yürüten Mohamed Hamza, "iyi durumda olan 17 mumya kalıntıları keşfedildi. Ancak bu alan, kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere 32 kadar mumyaya göre yapıldı" dedi.

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

GREKO-ROMEN DÖNEME AİT OLABİLİR

Hamza, kraliyet öncesi Mısırlılara ait olduğu düşünülen mumyaların kesin tarihlerinin henüz bilinmediğini söyledi. Kalıntıların, M.Ö. 332 yılında Büyük İskender'in fethinden sonraki 600 yıllık Mısır'ın Greko-Romen dönemine ait olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Ayrıca, arkeologlar, yeraltı mezarlarında kireç taşı ve kil lahitleri, hayvan tabutları ve halka ait papirüslerin yer aldığını söyledi.

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

Mısır'da 17 bozulmamış mumya bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da kaza

Muğla'da kaza

160
İbrahim Erkal'a veda

İbrahim Erkal'a veda

363
Hatay'da 1 şehit

Hatay'da 1 şehit

153
Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

73
Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

81
Nesrin Cavadzade'den seksi dans

Nesrin Cavadzade'den seksi dans

107
Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM