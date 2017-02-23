Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen söz konusu doğa olayını Mısır Turizm Bakanı Yahya Raşid, Kültür Bakanı Hilmi Nimnim ile Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra yerel yöneticilerle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

TAPINAĞIN KEŞFİNİN 200. YILI

Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamaların özel bir durumu olduğunu ve Ebu Simbel tapınağının keşfedilmesinin 200’üncü yılını kutladıklarını söyledi.

Kutlamalar çerçevesinde farklı ülkelerden gelen 17 dans ve folklor grubunun gösteri düzenlediği ve 1817 yılında keşfedilen Ebu Simbel mabedinin ortaya çıkarılması sürecini anlatan bir fotoğraf sergisinin açıldığı belirtildi.

Mısır'da 2. Ramses'e güneş ışığı vurdu VİDEO

YILDA 2 DEFA GERÇEKLEŞİYOR

Ebu Simbel ve çevresi Firavunlar dönemindeki Mısır'da astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan, yönleri gösteren taş pusulayla, yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor.

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'da, Fravun II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması, tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyor.