Mısır'da 21 kişinin dosyası Müftü'ye gönderildi

Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü DEAŞ'a mensup olmak, Sina'da teröristler için eğitim kampı kurmak" suçlamasıyla 16'sı gıyaben yargılanan 28 kişinin duruşması görüldü.

MÜFTÜ'DEN GÖRÜŞ ALINACAK

Mahkemede 21 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve duruşmanın 22 Şubat'a ertelenmesine karar verildi.

Diğer 7 sanık hakkında bilgi alınamadı.

Kamuoyunda "DEAŞ hücresi" olarak bilinen davadan yargılanan 28 kişinin ilk duruşması Şubat 2016'da yapılmıştı.

MÜFTÜ KARARI ONAYLAMASA BİLE İNFAZ EDİLEBİLİYOR

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.