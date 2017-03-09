Mısır'da 2.Ramses dönemine ait eser bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid Anani, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire’nin doğusunda eski Evn şehrinde bulunan Ayn eş-Şems bölgesinde kazılar yapan Mısırlı ve Alman arkeologların, 2. Ramses Tapınağı'nın yakınlarında, eski Mısır'ı yöneten 19’uncu aileye (M.Ö 1292 -1190) ait iki kral heykeli bulduğunu belirtti.

3 BİN 300 YAŞINDA HEYKEL

Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Mahmud Afifi ise heykellerden birinin eski Mısır’ı M.Ö. 1200 -1194 yıllarında yöneten Kral 2. Seti’ye ait olduğunu kaydetti.

Kral 2. Seti’nin heykelinin 80 santimetre uzunluğundaki üst tarafının çıkarıldığına işaret eden Afifi, heykelin kireç taşından yapıldığını ve kralın yüz hatlarının çok belirgin olduğunu dile getirdi.