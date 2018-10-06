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Mısır'da 3 bin 682 mahkum serbest bırakıldı

Mısır'da 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlatılan Yom Kippur savaşının yıl dönümünde 718'i şartlı tahliye olmak üzere 3 bin 682 mahkum serbest kaldı.

AA | 06.10.2018 - 15:59..
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Devlete ait El-Ahram Gazetesi'nin haberine göre, Cezaevi İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Zekeriya el-Gamri, 6 Ekim savaşının yıl dönümü dolayısıyla 3 bin 682 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.

718'İ ŞARTLI TAHLİYE

Mahkumlardan 718'inin şartlı, 2 bin 68'inin ise cumhurbaşkanlığının affıyla serbest bırakıldığını belirten Gamri, tahliye edilenlerden 896'sının para cezasından dolayı hapis yattığını aktardı.

Mısır'da bugün, 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlatılan Yom Kippur Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenleniyor.

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