Mısır'da 7 kişiye idam kararı

Kahire Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak ve cinayet suçlarından 3'ü gıyaben yargılanan 7 kişi hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme ayrıca, Mısır'ın Matruh ilinde Libya'daki DEAŞ yapılanmasıyla bağlantılı hücre kurmak suçlamasıyla yargılanan 10 kişinin 25 yıl, 3 kişinin ise 15 yıl hapsine karar verdi.

AA

YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Mısır savcılığı söz konusu kişilere "Matruh'ta kanuna aykırı olarak DEAŞ ideolojisini benimseyen bir yapı kurmak ve onlara silah ve mühimmat temin etmek, Şubat 2015'te Libya'da 12 Mısır vatandaşının öldürülmesi olayına katılmak, terör örgütüne üye olmak, DEAŞ'ın Suriye ve Libya'daki eğitim kamplarına katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.





