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Mısır'da camiye yapılan saldırıdaki ölülerin sayısı arttı

Mısır'da Ravda Camisi'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerinin sayısının 310'a çıktığı bildirildi.

AA | 30.11.2017 - 07:04..
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Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Dayanışma Bakanı Vali, düzenlediği basın toplantısında, camiye yönelik saldırıda ölenlerin sayısının 310'a yükseldiğini aktardı.

Mısır'da camiye yapılan saldırıdaki ölülerin sayısı arttı

ÖLEN VE YARALANANLARIN YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENDİ

Vali, saldırıda ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat olarak ödenmek üzere 50 milyon cüneyh (2,8 milyon dolar) tahsis edildiğini kaydetti.

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısının 309 olduğu belirtilmişti.

Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu açıklamıştı.

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