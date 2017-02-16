Mısır'da ekonomik krizin önü alınamıyor

Siyasi istikrarın sağlanamadığı Mısır’da, ekonomik sıkıntılardan dolayı mevcut hükümet eleştirilerin odağı olunca Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi kabine değişikliği önerdi. Sisi’nin sunduğu kabine değişikliğini Genel Kurul’da milletvekillerinin üçte biri onayladı.

3 YILDA 3 HÜKÜMET DEĞİŞTİ

Son üç yılda üç hükümetin değiştiği Mısır’da ekonomi politikalarında istikrar sağlanamamazken, Sina Yarımadası’nda Rus yolcu uçağının düşmesiyle ciddi oranda azalan turist sayısı (%70) ekonomiye adeta darbe vurdu.

SÜVEYŞ KANALI PROJESİ

Ekonomiyi sarsan bir diğer nokta da Süveyş Kanalı projesinin Mısır Lira’sının değer kaybetmesinden dolayı gelirlerinin azalmasıydı.

Uluslararası deniz ticaretinin yüzde 14’ünün yapıldığı bu kanaldan elde edilen kazanç, milli gelirin yüzde 20’sine tekabül ediyor ve kanalın geliştirilmesiyle 1 milyondan fazla istihdamın sağlanması ümit ediliyordu.

IMF'NİN MISIR'A BASKISI

2016’nın Eylül ayında yüzde 13 olan enflasyon 2017’nin Ocak ayında yüzde 30’a fırladı. Dış yatırımların azalması ve turizm gelirinin düşmesiyle eriyen döviz rezervleri, Mısır cüneyhinin Dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Serbest piyasada Uluslararası Para Fonu IMF’nın baskısı altında devalüasyon oranı yüzde 47,7’ye vardı, Kasım 2016’da 1 Dolar 8,83 Mısır cüneyhine tekabül ederken, Ocak ayında 16 Mısır cüneyhine yükseldi.

KARABORSA HORTLADI

Hükümet Doların yükselişini durdurmak için ülkedeki tüm döviz bürolarını kapattı. Ancak ortaya karaborsalar çıktı ve Dolar daha fazla değer kazandı.

FİYATLAR YÜZDE 80 ARTTI

Mısır cüneyhinin Dolar karşısında değer kaybetmesi un, şeker, kahve, pirinç gibi temel gıda fiyatlarının yüzde 80 artmasıyla sonuçlandı. Diğer gıda ürünleri ortalama yüzde 40 oranında arttı.

ŞEKER KITLIĞI VAR

Son aylarda ülkede yaşanan en büyük sorunlardan biri şeker kıtlığı. Güvenlik görevlileri şeker tüccarlarının depolarına baskın yaparak stoklara el koyuyor.

2016-2017 döneminde 19,6 milyon tonluk buğday ihtiyacının 11,8 milyon tonu dışarıdan ithal edildi.

IMF'DEN YARDIM İSTEDİ

Ekonomik krizle boğuşan Mısır çözümü IMF’ye başvurmakta buldu. IMF Mısır’a 3 yıl içerisinde 12 milyar Dolar borç yardımında bulunmak için Yunanistan, İspanya ve Portekiz’e olduğu gibi kemer sıkma önlemleri gibi bir takım reformlar yapması şartını öne sürdü.

IMF görevlilerinin 30 Temmuz’da Kahire’ye giderek şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesi bekleniyor.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI

Uzmanlar IMF’nın borç verdiği ülkelere dayattığı kemer sıkma politikalarının ülkeyi daha da çıkmaza soktuğunu savunuyor.