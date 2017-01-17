Mısır'da emniyet müdürlüğüne saldırı: 8 polis öldü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, Asyut ile El-Vadi El-Cedid il sınırı yakınındaki bir emniyet kontrol noktasını hedef alarak pusu kurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktasını hedef alan pusuda 8 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını söyledi.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini duyuran Mücahid, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.