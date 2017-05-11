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Mısır'da enflasyon son 30 yılın zirvesinde

Ülkedeki kur rejiminin kasım ayında serbest bırakılmasını ardından yerel para birimi olan Mısır lirası değerini yarı yarıya kaybetti.

11.05.2017 - 09:37
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enflasyon

Mısır lirasının değer kaybetmesi enflasyonun hızla yükselmesine yol açtı. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 31,5’a yükseldi.

HALK İSYANDA

Halk ise yükselen fiyatlara isyan ediyor. Bir Mısırlı “Artık sadece bakla ve felafel alabiliyoruz ama onlar bile çok pahalı. Eskiden baklayı bir liraya alabiliyorduk ve yemekte tüm aileye yetiyordu. Şimdi bir yemek 2,3 liradan aşağıya hazırlanmıyor. Felafel için 5 lira daha vermek gerekiyor.” diyerek isyan etti.

Yaklaşan ramazan nedeniyle 55 milyon dolarlık sübvansiyon paketi hazırlansa da yüksek enflasyon IMF ile yapılan anlaşma gereği yeni kemer sıkma politikaları uygulaması gereken Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ve hükümetini zor durumda bırakıyor.

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