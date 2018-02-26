Mısır'da gösteriden gözaltına alınan 1 kişiye hapis

Kasrı Nil Mahkemesi'nde Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesi ile ilgili antlaşmayı protesto ettikleri için "izinsiz gösteri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan 8 kişinin duruşması görüldü.

3 GAZETECİ SERBEST KALDI

Duruşmada gıyaben yargılanan bir kişi 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, aralarında 3 gazetecinin de olduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın beraatine karar verildi.

Gıyaben yargılanan söz konusun sanığın, yakalanması ya da teslim olması halinde tekrar yargılanacağı ifade edildi.

SANIKLAR 2017'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Söz konusu sanıkların, Mısır Parlamentosu'nun Haziran 2017'de anlaşmayı onaylaması akabinde başkent Kahire'deki Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilerde gözaltına alındığı aktarıldı.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Mısır ziyareti esnasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.