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Mısır'da İhvan üyesi 3 kişinin idamı kesinleşti

Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 3 kişinin daha idam kararını onadı.

AA | 20.01.2018 - 17:20..
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Mısır'da Yargıtay, 2013 yılında başkent Kahire'deki Kirdase semtinde meydana gelen olaylar sırasında Tümgeneral Nebil Ferrac'ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan darbe karşıtı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 3 kişi hakkında verilen idam kararını onarken, 4 kişinin idam kararını bozarak müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

Kaynaklar, kararın kesinleştiğini ve itiraz yolunun kapandığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI AFFETMEZSE 14 GÜN İÇİNDE İNFA EDİLECEKLER

Mısır yasalarına göre hakkında idam kararı kesinleşen mahkumun evrakı adalet bakanı aracılığıyla cumhurbaşkanına gönderiliyor. Cumhurbaşkanı mahkumu affetmez ya da kararı değiştirmez ise idam 14 gün içinde infaz ediliyor.

Kuzey Kahire Mahkemesi, 25 Eylül 2016'da, "Tümgeneral Ferrac'ı öldüren kişiler arasında yer almakla" suçlanan 7 kişinin idamına, 5 kişinin 10 yıl hapsine ve 1 kişinin de beraatine hükmetmişti.

KİRDASE OLAYLARI

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eyleme katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına ve arbedeye karıştığı" gibi çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Aynı yıl eylül ayında darbe karşıtı gösterilerde şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla arananların yakalanması için başkentin Kirdase semtine güvenlik güçlerince baskın düzenlenmişti.

Baskın sırasında bazı kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Tümgeneral Ferrac hayatını kaybetmiş, olayın ardından olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 23 kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Ağustos 2014'te görülen duruşmada 12 kişi idam, 10 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişinin beraatine karar verilmişti. Verilen idam cezalarına itiraz üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı.

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