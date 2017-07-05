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Mısır'da İhvan'a bağlı 22 dernek kapatıldı

Mısır makamlarının, ülkenin güneyindeki El-Uksur kentinde Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) bağlı 22 derneği kapattığı bildirildi.

05.07.2017 - 07:11
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mısır

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Uksur'daki Sosyal Dayanışma Bakanlığı Müsteşarı Ahmed Abid'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, bakanlık kentte İhvan'a bağlı 22 derneğin faaliyetlerini sonlandırdı. Haberde, derneklere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

OKUL, ŞİRKET, DERNEK...

Ülkedeki askeri darbenin ardından İhvan'ın "terör örgütü" ilan edilmesi üzerine kurulan "İhvan Mallarını İdare ve Tedbir Koyma Komitesi"nce daha önce yapılan açıklamada, teşkilata bağlı onlarca şirket, okul, dernek ile bin 370'ten fazla kişinin malına tedbir konulduğu duyurulmuştu.

Kahire'deki bir mahkeme, 23 Eylül 2013'te, "İhvan ve ona bağlı tüm oluşumların faaliyetlerinin yasaklanması, teşkilatının kapatılması, taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulması" kararını almıştı.

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