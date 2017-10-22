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Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Yılda sadece iki kez gerçekleşen astronomi olayını çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

22.10.2017 - 11:54
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Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud, II. Ramses'in heykeline güneş ışınlarının 05.53'de vurmaya başladığını ve bu eşsiz doğa olayının 22 dakika sürdüğünü söyledi.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Abbud, güneş ışınlarının tapınağın içindeki sütunlar arasında 60 metre ilerleyerek II. Ramses heykelinin yüzüne vurduğunu ifade etti.

TURİSTLER İZLEDİ

Abbud ayrıca, bu sabah gerçekleşen bu muhteşem doğa olayına Kültür Bakanı Hilmi en-Nemnem,Tarihi Eserler Bakanı Halid Ahmed el- Anani ve Asvan Valisi Mecdi Hicazi'nin yanı sıra bin 500'ü yabancı 3 bin 500 turistin tanıklık ettiğini dile getirdi.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

YARINKİ KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

Bu arada Asvan Valiliği, önceki gün ülkenin batısındaki "Vahat" bölgesinde yaşanan saldırı nedeniyle yarın yapılacak kutlamaları iptal etti.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRÜYOR

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor.

Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ile "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Antik Mısır'da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

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