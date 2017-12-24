Mısır’da kafeye saldırı: 3 ölü

Mısır’ın Giza kentinde bir kafeye maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik görevlileri, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İki saldırganın motosikletlerle olay yerine geldiğini ve kafeye ateş açtığını kaydeden yetkililer, saldırganların daha sonra olay yerinden kaçtığını bildirdi.

Güvenlik görevlileri olay yerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent Kahire’de 2015 yılında bir restorana gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.