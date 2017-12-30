Mısır'da dün 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Ölenlerin 9'undan 7'sinin Kıpti olduğu açıklanmıştı.
Mısır'da kiliseye saldırı anı ViDEO
SALDIRI ANI KAMERALARDA
Ancak dün saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki saldırganın ellerinde silahlarla kilise yakınlarında dehşet saçtığı görülüyor.
DİĞER SALDIRGAN KAÇTI
Yetkililer dün saldırı sırasında bir saldırganın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganın ise kaçtığını belirtmişti.