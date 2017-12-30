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Mısır'da kiliseye saldırı anı

Mısır'da dün meydana gelen saldırının görüntülerine ulaşıldı.

RUPTLY | 30.12.2017 - 09:49..
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Mısır'da dün 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Ölenlerin 9'undan 7'sinin Kıpti olduğu açıklanmıştı.

Mısır'da kiliseye saldırı anı

Mısır'da kiliseye saldırı anı ViDEO

SALDIRI ANI KAMERALARDA

Ancak dün saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki saldırganın ellerinde silahlarla kilise yakınlarında dehşet saçtığı görülüyor.

Mısır'da kiliseye saldırı anı

DİĞER SALDIRGAN KAÇTI

Yetkililer dün saldırı sırasında bir saldırganın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganın ise kaçtığını belirtmişti.

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