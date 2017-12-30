Mısır'da kiliseye saldırı anı

Miyomların tedavisi, rahim alınması ve idrar kaçırma problemlerinin giderilmesinde mikrolaparoskopi etkin bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra ailesi, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaya gelen yavruların ardından bir doğum sevinci daha yaşadı.

Tarihi Sümela Manastırı'ndaki restorasyon sırasında, bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan bir şapel, ilk kez görüntülendi.

Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, halkın siyasetçiler dışında en çok güvendiği isimler belirlendi.

New York'ta 12 kişinin ölümüne neden olan yangına 3 yaşındaki bir çocuk neden oldu.

Fransız yazar Stendhal’in ‘Kırmızı ve Siyah’ romanı ana karakter Julien Sorel’in geleceği hakkındaki kararsızlığını ele alırken, dönemin sosyolojisine dair okurlara bir fotoğraf sunuyor.

Stendhal’in tüm zamanların çok okunan romanı: Kırmızı ve Siyah

Fransız yazar Stendhal’in ‘Kırmızı ve Siyah’ romanı ana karakter Julien Sorel’in geleceği hakkındaki kararsızlığını ele alırken, dönemin sosyolojisine dair okurlara bir fotoğraf sunuyor.

Stendhal’in tüm zamanların çok okunan romanı: Kırmızı ve Siyah

1 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

2 İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları İran'ın bazı şehirlerinde "hayat pahalılığı" gerekçesiyle düzenlenen protestolara dikkatle bakıldığında "Gezi" havası alınıyor. "Duran kadın"lı eylemleri bile var.

3 Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, Enes Batur'dan geri alındı.

4 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.

5 İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesi hakkında konuşan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump'un böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir." dedi.

6 Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirlenen Adem Çakıcı, Kadıköy'de bir kafeteryada silahlı saldırıya uğradı.