Mısır’da kiliseye terör saldırısının görüntüleri

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir kiliseye 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin saldırının ardından on dakika boyunca civarda dolaştığı ve sonrasında polisle çatışmaya girdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ÇATIŞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada kısa sürede birçok kez izlenen görüntülerde saldırı anını gören vatandaşlar cam ve balkonlardan teröriste bağırarak tepki gösteriyor, ardından terörist polisle çatışmaya giriyor.

Kıpti Hristiyanların ibadet ettiği Helwan kilisesinin önünde kalabalığa ateş açan saldırgan, 5 güvenlik görevlisini öldürülmüştü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirmiş, sonrasında yaralı bir polis ve bir kadın daha ölmüştü.

DEAŞ AZINLIKLARI HEDEF ALIYOR

DEAŞ'ın Mısırdaki kolu geçen yıl kiliselerde Hristiyanları hedef alan intihar saldırıları düzenlemiş, onlarca Kıpti Hristiyan’ın ölümüne sebep olmuştu. Mısır’daki Kıpti Hristiyanlar ülkedeki 93 milyon insanın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bölgedeki en büyük dini azınlık olarak biliniyor.

