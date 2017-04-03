Mısır'da 'Miss Eco International' güzellik yarışması

İsrail'in Filistinli sporcular aleyhindeki ihlallerini izleme komitesi, Filistin'deki spor ve sporcular aleyhindeki ihlalleri değerlendirdi.

2

Kocaeli'de emlakçı bacağından vuruldu

Körfez ilçesinde emlakçılık yapan Ali K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.