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Mısır'da 'Miss Eco International' güzellik yarışması

Mısır'ın turizm kenti İskenderiye'de düzenlenecek "Miss Eco International" güzellik yarışması için hazırlıklar devam ediyor.

03.04.2017 - 22:42
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