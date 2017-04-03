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Mısır'da 'Miss Eco International' güzellik yarışması
Mısır'ın turizm kenti İskenderiye'de düzenlenecek "Miss Eco International" güzellik yarışması için hazırlıklar devam ediyor.
03.04.2017 - 22:42
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