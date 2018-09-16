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Mısır’da Mübarek’in iki oğlu için gözaltı kararı

Kahire Ceza Mahkemesinin, Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in iki oğlu Cemal ve Ala Mübarek hakkında yakalama emri çıkardığı öğrenildi.

İHA | 16.09.2018 - 04:41..
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Kahire Ceza Mahkemesinin, Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu Cemal ve Ala Mübarek için finansal manipülasyon suçu işledikleri gerekçesi ile yakalama emri çıkardığı öğrenildi.

İki kardeşin, Mısır Ulusal Bankası üzerinden yasadışı para elde etmekle ve Mısır Borsasında da içerden bilgi ticareti yapmak suçları ile itham edildiği bildirildi.

Mübarek’in iki oğlu ile birlikte aynı suçlardan aranan isimler arasında Hassan Mohamed Hassanein Heikal, Yasser Soliman El-Mallawany ve Ahmed Fathy Hussein yer alıyor.

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