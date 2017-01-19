taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.779
USD
3,7936
EURO
4,0358
ALTIN
146,85
PETR
54,1600

Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde

Darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu Ahmed, kendisi ve ailesinin terörist listesine alındığını söyledi.

19.01.2017 - 01:29
  1. Haberler
  2. Dünya
Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde

Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mursi, eşi, evlatları Şeyma, Usame, Ömer, Abdullah ve ben, en şerefli ve nezih adamlar, en saf kadınlar ve en vefalı evlatlarla beraber teröristler listesinde yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZİM HAKKIMIZ, HUKUKUMUZ NEREDE?"

"Bu listeyle ilgili söylenmiş hükmün dava aşamalarında bizim hakkımız, hukukumuz nerede?" sorusunu paylaşan Ahmed, söz konusu kararın perşembe günü verildiğini ancak düne kadar açıklanmadığını belirtti.

Kararın, emniyet araştırmalarına dayandığına işaret eden Ahmed, kendilerine bu kararın daha önce bildirilmediğini dile getirdi.

Mısır mahkemesinin, geçen perşembe Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı isimleri yeniden "teröristler listesi"ne aldığı belirtilmişti. Eski futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de dün söz konusu listeye alındığı ifade edilmişti.

Mısır Adalet Bakanlı ile Yüksek Yargı Konseyi konuya ilişkin açıklama yapmazken, söz konusu kararın resmi gazetede yayımlanmadığı kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

36
Antalya’da hastane inşaatında göçük

Antalya’da hastane inşaatında göçük

1
Hutchinson CONCACAF'ta yılın en iyi 11'inde

Hutchinson CONCACAF'ta yılın en iyi 11'inde

1
Gaziantep'teki FETÖ'den 37 polis tutuklandı

Gaziantep'teki FETÖ'den 37 polis tutuklandı

0
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili tutuklamalar

Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili tutuklamalar

0
Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe

Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe

0
Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM