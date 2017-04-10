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Mısır'da OHAL'e onay çıktı

Mısır hükümeti, ülkede 3 ay boyunca uygulanacak Olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararını onayladı.

10.04.2017 - 15:51
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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Şerif İsmal'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, Hukuki ve anayasal işlemlerin tamamlanması çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin almış olduğu 3 ay OHAL ilanı kararını onayladı." denildi.

TERÖRÜ FİNANSE EDENLER...

OHAL'in bugün saat 11.00 itibari ile yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "Silahlı güçlerimiz ve polis güçleri terörü finanse edenlere karşı koyma, ülkenin her tarafında güvenliğin sağlanması, kamu mallarının ve vatandaşların hayatlarının korunması gibi görevleri üstlenecektir." ifadeleri yer aldı.

DEAŞ SALDIRILARI

Sisi, Terör örgütü DEAŞ'ın dün iki kiliseye yönelik düzenlediği saldırıların ardından, ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

45 ÖLÜ

Öte yandan, Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde meydana gelen saldırılarda ölenlerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının ise 125'e yükseldiğini kaydetti.

Mısır anayasasına göre, OHAL kararının 7 gün içerisinde parlamentoya sunulması gerekiyor. Meclis OHAL'in devam etmesi veya durdurulmasına yönelik karar alabiliyor. Genellikle hükümetin almış olduğu kararın parlamentodan geçtiği belirtiliyor.

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