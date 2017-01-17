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Mısır'da polise pusu: 8 ölü

Mısır'da emniyet kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polis yaşamını yitirdi.

17.01.2017 - 04:31
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Mısır'da kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, Asyut ile El-Vadi El-Cedid il sınırı yakınındaki bir emniyet kontrol noktasını hedef alarak pusu kurdu.

8 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktasını hedef alan pusuda 8 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini duyuran Mücahid, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.

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