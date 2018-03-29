Mısır'da seçimin galibi: Sisi

Mısır'da 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçiminde sona gelindi. Dün sandıkları kapatan seçim kurulu, bugün oyların sayımını gerçekleştirdi. Henüz resmi sonuçların açıklanmadığı ülkede, Mısır medyası Sisi'nin yüzde 92 oy aldığını açıkladı.

YÜZDE 92 İLE SEÇİLDİ

Karşısında ciddi rakibi olmayan Sisi'nin 4 yıllık 2. dönemi için seçimlere rahatça girdiği yorumları yapılıyordu. Yapılan yorumlar beklenildiği gibi gerçeğe dönüştü, Sisi rakibi karşısında yüzde 92 oranında oy alarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

KATILIM ORANI DÜŞÜK

Mısır'da Sisi'nin kazanacağı herkes tarafından biliniyordu, ancak Sisi'nin en büyük endişesi, meşruiyetinin kanıtlanması için oy kullanım rakamının yüksek olmasıydı. Bu endişe adeta rakamlarla vücut buldu.

60 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yalnızca 23 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı. Resmi medya seçime katılım oranının yüzde 50'inin altında kaldığını duyururken 2014'te Sisi'nin oyların yüzde 97'sini aldığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım da yüzde 47 oranında olmuştu.

MISIR'DA SEÇİM KOMEDİSİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süreç boyunca bir çok kişinin adı geçti. Askeri, adli ve siyasi bir çok isim adaylığını koydu ancak aday olanların başına çoraplar örüldü. Adaylar tek tek el çektirildi, hapse atıldı, yolsuzluk senaryoları uyduruldu ve karalama kampanyaları oluşturuldu.

Tüm bu karalama kampanyalarından "sağ çıkmayı başaran" Sisi, yeni dönem için de Cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hak kazandı. Demokratik bir seçim ortamının oluşması için bir adayın daha seçime girmesine izin veren Sisi, işi garantiye alabilmek için de onu da kendi kuklalarından biri yaptı. Sisi'nin büyük destekçilerinden olan Mustafa Musa aday olarak "rakibi" Sisi'nin karşısına çıktı.