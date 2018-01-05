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Mısır’da sıcak hava balonu kazası: 1 ölü 12 yaralı

Sıcak hava balonu kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

İHA | 05.01.2018 - 14:50..
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Ülkenin güneydeki dünyanın en büyük açık müzesi olarak adlandırılan El Uksur kentinde meydana gelen sıcak hava balonu kazasında 1 turistin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Mısır’da sıcak hava balonu kazası: 1 ölü 12 yaralı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralanan turistlerin farklı uyruklu olduğu ifade edilirken, kazanın şehrin batısında meydana geldiği bildirildi. Mısır Sağlık Bakanlığı, ölen kişinin kadın turist olduğunu belirtti, ancak ayrıntı vermedi.

El Uksur yakınlarında 2015 yılında sıcak hava balonunun alev alması nedeniyle yaşanan kazada, Asyalı ve Avrupalı 19 turist hayatını kaybetmişti.

Mısır’da sıcak hava balonu kazası: 1 ölü 12 yaralı

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