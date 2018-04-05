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Mısır'da trafik kazası: 20 ölü

Mısır’ın güneyindeki Sahra yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA | 05.04.2018 - 10:49..
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Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Suhac Valisi Eymen Abdulmunim, ülkenin güney illerini birbirine bağlayan Sahra yolunun Suhac-Asvan güzergâhında iki yolcu otobüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Kazada yaralanan iki yolcunun durumunun ağır olduğu ve kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındıkları bildirildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

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