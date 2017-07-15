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Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı

Turistik Hurgada kentinde bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki Alman turist hayatını kaybetti

15.07.2017 - 02:30
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  2. Dünya

Mısır Enformasyon Kurumundan yapılan açıklamada, turistik Hurgada kentinde bir kişinin "bıçaklı" saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu 2 Alman kadın turistin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı

Mısır İçişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı, saldırganın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı

Sina Yarımadası'nda Ekim 2015'te Rus uçağının düşmesinin ardından Rusya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler Mısır rezervasyonlarını iptal etmiş ancak Almanya bir yıl aradan sonra tekrar Mısır'a turist göndermeye başlamıştı.

Rusya'nın hala vatandaşlarını göndermediği Mısır'a son dönemde en fazla Almanya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan turist geliyor.

(Saldırıyı gerçekleştiren zanlı)

Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı

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