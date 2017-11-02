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Mısır'daki Büyük Piramit'te yeni bir oda bulundu

Gizemini üstünden geçen asırlara rağmen korumaya devam eden Giza Piramidi'nde yeni bir keşfe imza atıldı.

02.11.2017 - 17:19
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Bilim insanları dünyanın 7 harikasından biri olan ve gizemi hala araştırılan Büyük Giza Piramidi’nde müthiş bir keşfe imza attı ve 30 metre uzunluğunda bir boşluk keşfetti.

Mısır'daki Büyük Piramit'te yeni bir oda bulundu

PİRAMİDLERİN YAPIMINA IŞIK TUTACAK

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde Mısırbilimci Aidan Dodson, “Bu gizli odalarda bir hazine bulunma ihtimali sıfır” dedi. Fakat uzmanlar bu boşluğun hala gizemini koruyan devasa piramitlerin nasıl yapıldığına dair yeni bilgiler vermesini umuyor.

Mısır'daki Büyük Piramit'te yeni bir oda bulundu

Giza Piramidi M.Ö. 2509-2483 yılları arasında hükümdarlık yapan firavun Keops tarafından yaptırılmıştı. Kireçtaşı ve granit bloklardan inşa edilen 139 metre yüksekliğindeki yapı antik dünyadan günümüze kadar gelebilen en etkileyici yapılardan biri.

Mısır'daki Büyük Piramit'te yeni bir oda bulundu

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