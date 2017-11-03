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Mısır'daki Giza Piramitleri'nde gizemli keşif

Mısır'da bulunan Giza Piramitleri'nde iki yıl süren çalışma sonucu bir boşluk ortaya çıktı.

03.11.2017 - 09:38
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Mısır'da Giza Piramitleri'nde saklı bir boşluk bulundu. Boşluğun, Japon ve Fransız bilim adamları tarafından kozmik-ışın görüntüleme yöntemiyle iki yıl süren araştırma sonunda Keops Piramidi'nde Büyük Galeri'nin üstünde bulunduğu belirtildi.

Mısır'daki Giza Piramitleri'nde gizemli keşif

Bilim adamları, 30 metre derinliğinde bir oyuk görünümdeki mekanın ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor. Keops Piramidi'nde üç büyük iç oda ve bir dizi geçit bulunuyor.

BÜYÜK GALERİ BULUNUYOR

Bunlardan en ilgi çekicisinin 47 metre uzunluğa, 8 metre yüksekliğe sahip Büyük Galeri olduğu ifade ediliyor. Keşfin Büyük Galeri ile benzer boyutlarda olduğuna ve bilinen geçitlerle bağlantısı varmış gibi görünmediğine dikkat çekiliyor.

Mısır'daki Giza Piramitleri'nde gizemli keşif

KEŞFİN SONUÇLARI YAYINLANDI

Mısır'da 4. hanedanlığın 2. firavunu Khufu adıyla da anılan Keops Piramidi'nin MÖ 2551-2560 yıllarında inşa edildiği sanılıyor.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza Piramitleri'nin en büyüğü. Keşfin sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

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