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Mısır'daki terör saldırılarının en küçük kurbanı

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehrinde düzenlenen terör saldırılarının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Lucinda'nın fotoğrafları yürek burkuyor.

12.04.2017 - 13:37
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Mısır'da geçtiğimiz pazar günü iki kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıların en küçük kurbanının ise İskenderiye kilisesine düzenlenen saldırıda o esnada annesinin kucağında olan Lucinda olduğu ortaya çıktı.

Mısır'daki terör saldırılarının en küçük kurbanı

ANNESİ SAĞ KURTULDU

DEAŞ, saldırıları örgüte ait Amak Haber Ajansı’na geçtiği bilgi aracılığıyla üstlendi.

Terör örgütünün Mısır'daki Hıristiyan cemaati hedef aldığı saldırıdan küçük kızın annesi sağ kurtuldu.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve Lucinda’nın yakınları küçük kızlarının yasını tutuyor.

Mısır'daki terör saldırılarının en küçük kurbanı

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