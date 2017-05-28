Mısır'dan BM'ye: Libya'da meşru müdafaa hakkını kullandık

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Mısır Daimi Temsilciliğinin, BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'nın doğusundaki askeri operasyonlara ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdiği kaydedildi.
Yazıda, Derne'de "terör örgütlerini" hedef alan hava saldırılarının, BM sistemi içerisinde uluslararası bir hukuk ilkesi olan "meşru müdafaa halinde kuvvet kullanımı" maddesi gereğince düzenlendiğinin ifade edildiği belirtildi.
Minya kentinde dün Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Mısır ordusunun, Minya saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen Libya'nın Derne şehrindeki silahlı gruplara hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.
Mısır'ın Libya'ya yönelik hava saldırısında terör örgütü DEAŞ ve Tobruk yönetimine bağlı General Hafter güçlerine karşı savaşan Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.
Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi ise Kıptileri hedef alan söz konusu saldırıyla bağlantılı oldukları iddialarını reddetmişti.