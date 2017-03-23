Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Ariş kentindeki Es-Sebil köyünde yola döşenmiş patlayıcı, devlete bağlı elektrik şirketine ait bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ağır yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.