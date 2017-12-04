Mısırlı avukata tacize teşvikten tutuklama kararı

Mısır'da bir televizyon programında, "açık" giyinen kadınlara tecavüzün vatani görev olduğunu söyleyen avukat Nabih el-Wahsh, açıklaması sebebiyle oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı. Avukatın açıklamalarının ardından eyalet savcılığı, "yasayla alay etme" ve "şiddetli eylem söylemlerinde bulunarak halk düzenini bozma ve halkı provoke etme" iddialarıyla al-Wahsh'ı dava etti.

3 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında yasal işlem başlatılan el-Wahsh geçtiğimiz hafta kefaletle serbest bırakılmasının ardından, Cumartesi günü düzenlenen mahkemede üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat el-Washs'ın mahkemede yer almadığı için cezası ertelenirken, açıklamalarının tacize teşvik içerdiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.