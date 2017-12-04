taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.855
USD
3,9286
EURO
4,6631
ALTIN
160,84
PETR
63,3900

Mısırlı avukata tacize teşvikten tutuklama kararı

Mısır'da katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, "Açık giyinen kadınlara tecavüz vatani görevdir." sözü nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan avukat 3 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 04.12.2017 - 12:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mısır'da bir televizyon programında, "açık" giyinen kadınlara tecavüzün vatani görev olduğunu söyleyen avukat Nabih el-Wahsh, açıklaması sebebiyle oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı. Avukatın açıklamalarının ardından eyalet savcılığı, "yasayla alay etme" ve "şiddetli eylem söylemlerinde bulunarak halk düzenini bozma ve halkı provoke etme" iddialarıyla al-Wahsh'ı dava etti.

Mısırlı avukata tacize teşvikten tutuklama kararı

3 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında yasal işlem başlatılan el-Wahsh geçtiğimiz hafta kefaletle serbest bırakılmasının ardından, Cumartesi günü düzenlenen mahkemede üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat el-Washs'ın mahkemede yer almadığı için cezası ertelenirken, açıklamalarının tacize teşvik içerdiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'nun AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
CHP lideri Erdoğan'a ödemeye mahkum edildiği tazminat nedeniyle AYM'ye başvurmuştu.
Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler
Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler.
Tahta kayak takımlarıyla snowboard ustalarına taş çıkarıyorlar
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de 7'den 70'e herkes ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor.
Kars'da soğuk hava: Eksi 13 dereceye ulaştı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 dereceyle Kars’ta ölçüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

93
Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

103
Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

309
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

104
15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

104
Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

100
CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubu

CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubu

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM