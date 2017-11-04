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Mısırlı avukata bariz şekilde tacize teşvikten soruşturma

Mısırlı avukat Nabih el-Wahsh'ın, bir televizyon programında sarf ettiği “Açık giyinen kadına tecavüz vatani görevdir” sözleri tepki topladı

04.11.2017 - 14:55
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Geçtiğimiz hafta Mısır’da bir televizyon programında yırtık kot gibi açık şeyler giyinen bir kadına tecavüz etmenin vatani görev olduğunu söyleyerek gündeme gelen Mısırlı avukat Nabih el-Wahsh hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mısırlı avukata bariz şekilde tacize teşvikten soruşturma

"BARİZ BİR ŞEKİLDE CİNSEL TACİZE TEŞVİK"

Avukatın yorumlarının ardından Ulusal Kadınlar Konseyi el-Wahsh’ı Mısır başsavcısına şikayet etti. Konseyden yapılan basın açıklamasında “Konseyim tüm üyeleri bariz bir şekilde tecavüze ve cinsel tacize teşvik eden bu açıklamayı kınıyoruz.” denildi.

Televizyon programının ahlaksızlığa teşvikle ilgili kanunları ele aldığı bir bölümünde bu yorumları yapan avukat Nabih el-Wahsh cinsel tacize teşvik etmekle suçlanıyor.

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