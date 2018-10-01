Mısırlı oyuncu tacizi anlattı ceza yedi

Mısırlı ünlü kadın oyuncu Fathy, geçtiğimiz mayıs ayında bir bankada uğradığı cinsel tacizi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda ifşa ederek, hükümeti kadınları koruma noktasında eleştirmişti.

HAPİS VE PARA CEZASI

Söz konusu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından evine yapılan baskınla gözaltına alın kadın oyuncu hakkında 'Mısır halkını alenen aşağıladığı' ve ‘yalan haber yaydığı' gerekçesiyle dava açılmıştı.

Euronews'in haberine göre; davanın görüldüğü mahkeme, Fathy'i her iki suçlamadan dolayı birer yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, ayrıca Fathy'nin kamuoyunu aşağıladığı gerekçesiyle 10 bin Mısır Lirası ödemesine hükmetti.

AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ GELDİ

Uluslararası Af Örgütü de cezayı kınadı Fathy'nin hapis cezasına tepki gösteren çok sayıda kadın derneği ise mahkemenin bu kararını kınadı. Fathy'e destek veren Uluslararası Af Örgütü de söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Örgütün Kuzey Afrika kampanyaları direktörü Najia Bounaim kararı haksızlık olarak nitelendirdi.

Bounaim, Fathy'nin dünyaya gerçeği söyleyen ve Mısırlı kadınların güvenliğini önceleyen bir insan hakları savunucusu ve cinsel taciz mağduru olduğunu belirtti.