taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.93885
Euro
6.87605
Altın
1188.995
Borsa
98537.15
Gram Altın
227.011

Mısırlı oyuncu tacizi anlattı ceza yedi

Mısırlı kadın oyuncu Fathy, yaşadığı taciz olayını sosyal medyada anlattığı için hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 01.10.2018 - 22:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısırlı ünlü kadın oyuncu Fathy, geçtiğimiz mayıs ayında bir bankada uğradığı cinsel tacizi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda ifşa ederek, hükümeti kadınları koruma noktasında eleştirmişti.

HAPİS VE PARA CEZASI

Söz konusu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından evine yapılan baskınla gözaltına alın kadın oyuncu hakkında 'Mısır halkını alenen aşağıladığı' ve ‘yalan haber yaydığı' gerekçesiyle dava açılmıştı.

Euronews'in haberine göre; davanın görüldüğü mahkeme, Fathy'i her iki suçlamadan dolayı birer yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, ayrıca Fathy'nin kamuoyunu aşağıladığı gerekçesiyle 10 bin Mısır Lirası ödemesine hükmetti.

Mısırlı oyuncu tacizi anlattı ceza yedi

AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ GELDİ

Uluslararası Af Örgütü de cezayı kınadı Fathy'nin hapis cezasına tepki gösteren çok sayıda kadın derneği ise mahkemenin bu kararını kınadı. Fathy'e destek veren Uluslararası Af Örgütü de söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Örgütün Kuzey Afrika kampanyaları direktörü Najia Bounaim kararı haksızlık olarak nitelendirdi.

Bounaim, Fathy'nin dünyaya gerçeği söyleyen ve Mısırlı kadınların güvenliğini önceleyen bir insan hakları savunucusu ve cinsel taciz mağduru olduğunu belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM