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Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

Mısır Dış Politika Konseyi İcra Direktörü İzzet Saad, Kuzey Irak yönetiminin referandum sonuçlarını iptal etmek kalacağını savundu.

28.10.2017 - 00:29
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Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Saad, Bağdat açısından referandum sonuçlarının dondurulmasının kabul edilmediğini, tamamen iptal edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"REFERANDUM HİÇ OLMAMIŞ GİBİ.."

"Yani Irak, referandum hiç olmamış gibi hareket edilmesini talep ediyor. Sanırım IKBY’nin bunu kabul etmekten başka seçeneği olmayacak.”

Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

TÜRKİYE, İRAN VE IRAK KOORDİNASYONU

Irak’ın tutumunu İran ve Türkiye’nin de paylaştığını belirten Mısırlı yetkili, “Bu 3 ülkenin her birisinde Kürtlerin yaşadığı dikkate alınırsa aralarında koordinasyon var” ifadelerini kullandı.

"Referandum sonuçlarının iptali, Erbil ile Bağdat arasındaki diyalog için iyi bir başlangıç noktası olacak" diyen Saad, görüşmelerin Irak anayasasına saygı ve Kürtlerin Irak’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması temelinde geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

BARZANİ ACELE ETTİ

Erbil’in referandum konusunda acele ettiğini söyleyen Mısırlı politikacı, “İsrail dışında tüm bölge ülkeleri referanduma karşı çıkmıştı. Bunun dikkate alınması gerekiyordu. Ama maalesef Kürt yönetimi bunu dikkate almadı” dedi.

Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

YEĞENİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Kuzey Irak içinde referandumla ilgili anlaşmazlığın olduğuna dikkat çeken Saad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin referanduma karşı olduğu ama birkaç gün kala desteğini ifade etmek zorunda kaldığı yönünde bilgi var. Meclis de vekil seçimlerini 8 ay erteledi. Gelecekte bölgede meclis ve başbakanın rolü güçlenebilir, halihazırda Mesut Barzani’nin yürüttüğü başkanlık görevi de tamamen kalkabilir."

Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

ESKİ SİSTEME GERİ DÖNÜLECEK

Mısırlı uzman, Erbil’in muhtemelen Bağdat’ın taleplerini yerine getirmek ve bir yandan bölgenin haklarını sağlayacak diğer yandan da Irak’ın toprak bütünlüğünü garanti edecek özerklik formülüne geri dönmek zorunda olacağını sözlerine ekledi.

Mısırlı uzman: Kuzey Irak'ta referandum sonuçları iptal edilecek

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