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Misofonya nedir

Duyma ve algı bozukluklarının geneli ile ilgili rahatsızlığa misofonya denir.

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qweqwe

Kimi insanların bazı seslere karşı hassasiyeti vardır. Örneğin ağız şapırdatmaya, çiğnemeye ve hatta nefes alıp vermeye. Bu durum her ne kadar kişisel bir durum olarak algılansa da aslında temeli psikolojik rahatsızlığa dayanabilmektedir. Bu rahatsızlığa verilen isim misofonyadır.

MİSOFONYA NEDİR?

Misofonya; yeme, içme, çiğneme ve nefes alıp verme gibi günlük seslere tepki olarak, aşırı sinir, öfke durumlarının yaşanma halidir. Günümüzde çok rastlanan bir psikolojik rahatsızlık olan misofonya, insan yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen bir rahatsızlıktır.

Kulakların aşırı derecede hassasiyet göstermesine neden olan bu rahatsızlık, dünya genelinde ortalama her 10 insandan 2’sinde görülür. Misofonya rahatsızlığının ortaya çıkmasında tek bir neden bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sistemi ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kişinin rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi düşecek seviyeye geliyorsa psikolojik müdahaleler gerektirmektedir. Tıbbi müdahaleden psikolojik tedaviler ile geçirilen bu rahatsızlık,terapiler ile sağlanmaktadır. Seslerin neden bireyi rahatsız ettiği noktasında yapılan terapiler genelde büyük oranda başarı sağlamakta, kişiye yaşam kalitesini yeniden sağlamaktadır.

 

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