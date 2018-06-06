Miss America formatında değişiklik yapıldı

Kadınlara yapılan cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" hareketinin sonuçları ünlü güzellik yarışması Miss America'ya da yansıdı.

Kadın haklarını daha iyi savunma adına, Miss America Organizasyon Komitesi 5 Haziran Salı günü, yarışmaya yeni bir yön veren önemli bir açıklamada bulundu.

BİKİNİ VE MAYOLARLA ÇIKMAYACAKLAR

Alınan karara göre, Eylül 2018’de Atlantic City'de yapılacak olan yarışmada katılımcılar artık bikini ve mayolarla juri üyelerinin karşına çıkmayacak.

SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞE GÖRE DEĞERLENDİRMEYECEKLER

Miss America Organizasyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carlson, ABC'nin "Good Morning America" programında, "Artık bir güzellik yarışması değiliz" diyerek, yarışmacıları sadece dış görünümlerine göre değerlendirmeyeceklerini ve genç kadınların iç güzelliklerine daha fazla önem vereceklerini belirtti.

KİŞİLİKLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN ELBİSELER GİYECEKLER

Organizatörler bikini kararını sosyal medyada #byebyebikini haştagıyla duyurdu.

Bikinili yürüyüş seansların yanı sıra, katılımcılar gece kıyafetleri de giymeyecek, yerine kendilerini daha iyi hissetikleri ve kişiliklerini öne çıkaran elbiseler tercih edecek.

Toplam puanlamanın yüzde 10'unu oluşturan bikinili gösterinin yerine, yarışmacılar juri heyetiyle konuşacak. Bu kısa mülakat esnasında katılımcıların kendilerini özgürce ifade etme imkanı bulacukları belirtildi. Söz konusu değişiklikle, Miss Amerika, genç kadınların kişiliklerini daha çok öne çıkarmayı hedefliyor.

KADINLAR OLUMLU KARŞILADI

Gretchen Carlson, alınan kararın özellikle kadınlar tarafından çok olumlu karşılandığına dikkat çekti. Carlson çok sayıda kadının bu yarışmaya katılmak istediğini fakat mayolu ve topuklu ayakkabılar yüzünden buna cesaret edemediklerini ileri sürdü. Carlson, bu kararla, yarışmanın hem daha çok katılımcı hem de daha fazla seyircinin ilgisini çekeceğini düşünüyor.