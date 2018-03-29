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MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT, FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurduğu bir operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirdi.

AA | 29.03.2018 - 15:17..
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MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

YURT DIŞI KAÇIŞLARINI ORGANİZE EDİYORLARDI

Operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

Güvenlik birimleri, Özkan'nın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı.

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

FETO TARAFINDAN PLAKET

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı.

Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT, Balkanlar'daki 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

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