MİT çalışanı ve üsteğmen tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüphelilerden 2'si tutuklanma, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
ESKİ MİT PERSONELİYDİ
Şüphelileri sorgulayan hakimlik, eski MİT personeli A.C. ile eski üsteğmen İ.K.M'nin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.