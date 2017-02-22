Boğaziçi Üniversitesi kurumsal iletişim hesabından PKK'lı bir terörist için personellere, öğrencilere gönderilen mail pes dedirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede devam eden çatışmalar konusunda İslam ülkelerinin birbirlerini suçlamaktan vazgeçmelerini istedi.

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MİT çalışanı ve üsteğmen tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında bir eski Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı ile bir eski üsteğmen tutuklandı.