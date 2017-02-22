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MİT çalışanı ve üsteğmen tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında bir eski Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı ile bir eski üsteğmen tutuklandı.

22.02.2017 - 20:13
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AZXX

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüphelilerden 2'si tutuklanma, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ESKİ MİT PERSONELİYDİ

Şüphelileri sorgulayan hakimlik, eski MİT personeli A.C. ile eski üsteğmen İ.K.M'nin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

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