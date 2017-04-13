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Mit tırlarını durduran başsavcıda Bylock bulundu

MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısının telefonunda Bylock yüklü olduğu tespit edildi.

13.04.2017 - 19:21
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Atandığı Antalya'da tutuklanan Bağrıyanık hakkında "terör örgütü kurmak veya yöneticisi olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla Antalya Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TIRLARI DURDURAN BAŞSAVCIDA BYLOCK ÇIKTI

İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğünün 3 Şubat tarihli yazısına göre, sanığın ByLock programını telefonu üzerinden ilk olarak 19 Ağustos 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Mit tırlarını durduran başsavcıda Bylock bulundu

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