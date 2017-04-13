Mit tırlarını durduran başsavcıda Bylock bulundu

Atandığı Antalya'da tutuklanan Bağrıyanık hakkında "terör örgütü kurmak veya yöneticisi olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla Antalya Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
TIRLARI DURDURAN BAŞSAVCIDA BYLOCK ÇIKTI
İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğünün 3 Şubat tarihli yazısına göre, sanığın ByLock programını telefonu üzerinden ilk olarak 19 Ağustos 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtildi.