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MİT TIR'larını durduran savcılara AYM'den ret

MİT TIR'larını durduran ve meslekten ihraç edilen savcıların başvurusu AYM tarafından reddedildi.

DHA | 22.12.2016 - 13:54
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Resmi gazete'de yayımlanan karara göre, meslekten ihraç edilen eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman 1 Ocak 2014'te Hatay Kırıkhan'da, 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MİT'e ait tırların durdurulması ve aranması talimatı verdi.

İHRAÇ EDİLEN SAVCILAR AYM'YE BAŞVURDU

Tırların MİT'e ait olduğunun belirtilmesine karşın işleme devam eden savcılar gözaltına alınarak tutuklandı. Savcılar ayrıca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, MİT tarafından yasal olarak gerçekleştirilen, özünde devlet sırrı niteliğinde olan faaliyeti, ifşa etme kastı ile hareket eden planlı ve organize yapının parçası olmak suretiyle, mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle açığa alınıp, ihraç edildi. İhraç edilen savcılar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

AYM REDDETTİ

AYM de iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

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