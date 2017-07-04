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MİT TIR'larıyla ilgili yeni iddianame hazırlandı

FETÖ'nün sivil imamları, MİT TIR'ları hakkında hazırlanan yeni iddianamede...

04.07.2017 - 13:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

"ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNA SORULDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.

"TALİMAT GÜLEN TARAFINDAN VERİLDİ"

Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.

BERBEROĞLU'NUN KAYNAĞI SORUŞTURULUYOR

Öte yandan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

MİT TIR'larıyla ilgili yeni iddianame hazırlandı

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