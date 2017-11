Sezen Aksu’nun 35 yaşındaki müzisyen oğlu Mithat Can Özer’in, popüler oyuncu 19 yaşındaki Alina Boz ile adının anılması İstanbul Bebek’teki spor salonunda buluşmalarıyla başlamıştı.

GİZLİ AŞK BU

Mithat Can Özer ile Alina Boz’un arkadaşlıkları doludizgin devam ediyor. İkili fotoğraflarının çekilmemesi için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor. Genç oyuncunun her fırsatta soluğu Mithat Can Özer’in Levent’teki evinde aldığı iddialar arasında.