Mithras Tapınağı'nda yeni koridorlar tespit edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük alanı kaplayan tarihi Zerzevan Kalesi’nde 2014 yılından beri devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılar kalenin adını dünyaya duyurdu.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan ve kayalık bir tepe üzerine kurulu olması nedeniyle geniş bir alanı kontrol eden, stratejik bir öneme sahip kalede yapılan çalışmalarda elde edilen buluntular milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanıyor.

ÖNEMLİ MİMARI KALINTILAR YER ALIYOR

639 yılında İslam orduları tarafından fethedilene kadar kullanılan alanda gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer alıyor.

DÜŞMANIN GELİŞİNİ ENGELLEYEN TAPINAK

Doğudan özellikle İran tarafından gelen orduların durdurulduğu ve batıya geçişini engelleyen bir nokta olan ve her defasında yıkılıp yeniden inşa edilen kale ve çevresinde, konutların bulunduğu alanda su sarnıçları, yeraltı ibadethanesi, yeraltı sığınağı, surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları, nekropol alanında da kaya mezarları ve tonozlu mezarlar yer alıyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Mithras Tapınağı'nı görmeye, başta Hindistan olmak üzere Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada ve birçok ülkeden ziyaretçi geliyor.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen kazıların 50 yıl süreceği tahmin ediliyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Çınar Kaymakamlığı, İl Kültür Müdürlüğü ve Diyarbakır Müzesi’nin destekleriyle devam ediyor.



